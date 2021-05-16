24.6 مليار دولار إجمالي اتفاقيات التعاون المبرمة في المعرض الدولي الخامس لطريق الحرير

بكين- (أ ش أ):

شهد المعرض الدولي الخامس لطريق الحرير، الذي اختتم فعالياته أمس في مدينة "شيآن" بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بقيمة استثمارية تبلغ 3ر158 مليار يوان (6ر24 مليار دولار).

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض - في بيان اليوم - أن الاتفاقيات الموقعة تشمل 72 مشروعا رئيسيا في مجالات التعليم والزراعة الحديثة وصناعة التكنولوجيا الفائقة، مشيرة إلى أن المعرض، الذي استمر خمسة أيام، جذب أكثر من 1900 مبعوث وضيف من 98 دولة ومنطقة، بما في ذلك سلوفاكيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وزامبيا.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين عام 2013، إلى بناء شبكات تجارية وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وما وراءها على طول طريق الحرير التجاري القديم من أجل التنمية والازدهار المشترك.