الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام القانون الدولي في الشرق الأوسط

بروكسل - (د ب أ)

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إلى احترام القانون الدولي، بعد أيام من محاولات الوساطة في الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وقال بوريل مساء السبت بعد عدة محادثات مع ممثلي أطراف النزاع، من بين آخرين، إنه يجب أن يكون هناك إتاحة كاملة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأدان استهداف المدنيين في الصراع القائم، لافتًا إلى أن على إسرائيل التصرف بشكل متناسب مع الهجمات وتجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وشدد بوريل على ضرورة التعامل مع الأسباب الكامنة وراء الوضع الحالي. وأشار أنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، موضحًا أنه يجب أن تتوقف الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشرقية.