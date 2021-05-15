قتيل وجرحى جراء سقوط صاروخين فلسطينيين قرب تل أبيب (فيديوهات)

وكالات:

أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بسقوط صارخين أُطلِقا من قطاع غزة، على مدينة رمات غان شرقي تل أبيب.

ونشرت إذاعة "كان" الإسرائيلية على حسابها بالعبرية عبر تويتر مقطع فيديو يوثّق الحادث.

ראשוני: נבדק דיווח על נפילה ברמת גן@sharonidan

(בתיעוד: יירוטים בשמי גוש דן) pic.twitter.com/aD8tVBJxQ5 — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2021

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن شخصًا واحدًا أصيب بجروح بليغة جراء القصف، فيما تعرض آخرون لإصابات خفيفة. فيما أكدت قناة "روسيا اليوم" أن القصف خلف قتيلًا واحدًا على الأقل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات من موقع الحادث تظهر حجم الأضرار المادية الناجمة عن سقوط الصاروخين اللذين انفجرا وسط المدينة.

רמת גן.

פגיעה ישירה ברכב.



رشقة صاروخية على منطقة وسط #إسرائيل 🇮🇱

مدينة رمات غان. pic.twitter.com/AuZdntTNM1 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 15, 2021

وأسفر الحادث عن اندلاع نيران داخل سيارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية ملموسة بالمباني المحيطة.

רמת גן pic.twitter.com/PvAEjpDXyo — נפתלי כלב קטן בנט (@Udil29241413) May 15, 2021

يأتي ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" المسيطرة على غزة، عن هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.