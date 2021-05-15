قتيل وجرحى جراء سقوط صاروخين فلسطينيين قرب تل أبيب (فيديوهات)

01:39 م السبت 15 مايو 2021
قتيل وجرحى جراء سقوط صاروخين فلسطينيين قرب تل أبيب (فيديوهات)

وكالات:

أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بسقوط صارخين أُطلِقا من قطاع غزة، على مدينة رمات غان شرقي تل أبيب.

ونشرت إذاعة "كان" الإسرائيلية على حسابها بالعبرية عبر تويتر مقطع فيديو يوثّق الحادث.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن شخصًا واحدًا أصيب بجروح بليغة جراء القصف، فيما تعرض آخرون لإصابات خفيفة. فيما أكدت قناة "روسيا اليوم" أن القصف خلف قتيلًا واحدًا على الأقل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية فيديوهات من موقع الحادث تظهر حجم الأضرار المادية الناجمة عن سقوط الصاروخين اللذين انفجرا وسط المدينة.

وأسفر الحادث عن اندلاع نيران داخل سيارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية ملموسة بالمباني المحيطة.

يأتي ذلك على خلفية إطلاق دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومدن أخرى وسط إسرائيل، في أعقاب إعلان "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" المسيطرة على غزة، عن هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.

تل أبيب غزة القدس فلسطين إسرائيل

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