بينهم 39 طفلًا.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 139 شخصًا

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 139، جراء العدوان الإسرائيلي المُستمرمنذ 6 أيام.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه ، إن من بين الشهداء 39 طفلا و22 سيدة، إضافة لألف إصابة بجراح مختلفة.

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة، هم ثمانية أطفال وسيدتين، في غارة إسرائيلية فجر السبت على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الحادثة ووصفتها بأنها "مجزرة" لا يمكن السكوت عنها، معتبرة أن "أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي في بيان، إلى "التدخل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إسرائيل، مسؤولية تصعيد "استهداف المدنيين" في قطاع غزة، واتهمها بارتكاب "مجازر بشعة".

وتواصل إسرائيل عدوانها بقواتها الجوية والمدفعية على قطاع غزة وسط ارتفاع في وتيرة استهداف منازل سكنية تقول تل أبيب إنها تتبع لنشطاء في فصائل المقاومة.