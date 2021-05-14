استشهاد 7 فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي
(وكالات):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سبعة مواطنين منذ مطلع اليوم بالرصاص الإسرائيلي، منهم ستة أشخاص قتلوا خلال المواجهات في أريحا ورام الله وسلفيت ونابلس وجنين، بالإضافة إلى فلسطيني آخر قتل في وقت سابق من اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن عن مدخل مستوطنة عوفرا، شرق رام الله.
كما أصيب 91 فلسطينيا على الأقل خلال مواجهات اليوم، حسب الوزارة، معظمهم بالرصاص الحي.
وأفادت "روسيا اليوم" بأن مواجهات اندلعت في مختلف أرجاء الضفة، منها الخليل وبيت إيل وبيت لحم وسلفيت وقلقيلية وطولكرم وأريحا ونابلس، مشيرة إلى أن بيت إيل خاصة تشهد حاليا إطلاقا كثيفا للرصاص الحي.
وأشارت "روسيا اليوم، إلى أن خمسة أشخاص اعتقلوا خلال مواجهات عند حاجز الجلمة شمال جنين، فيما تجمع مجموعة كبيرة من المستوطنين على طريق أريحا-رام الله قرب قرية الخان الأحمر.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي يستخدم أساليب قمع بالغة الشدة بحق المحتجين منها جرافة وقناصة.
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