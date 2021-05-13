أحداث غزة: نجوم عالميون يخرجون عن صمتهم ويعلقون على الأحداث

07:17 م الخميس 13 مايو 2021
أحداث غزة: نجوم عالميون يخرجون عن صمتهم ويعلقون على الأحداث

أحداث غزة

غزة- (بي بي سي):

وجد عدد من المشاهير نفسه أمام مصفق ومعارض عندما عبروا بكل صراحة وقوة عن رأيهم في وتيرة العنف الأخيرة والمتزايدة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين.

فرقة الهارد روك الشهيرة بعثت برسالة دعم عبر توتير " للشعب الفلسطيني الذي يقاوم كافة أشكال الإرهاب الاستعماري بجميع أشكاله" ، بحسب وصفها. بينما نشرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد رسالة على إنستجرام قالت فيها "أنت إما على الجانب الأيمن". أو أنت لست كذلك ".

كما غردت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت واصفة الصراع بأنه "حلقة مفرغة" وأضافت:

"أصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم. أدعو الله أن ينتهي هذا العداء الذي لا يمكن تصوره، وأدعو للقادة أن يجدوا الحل حتى نتمكن من العيش جنبا إلى جنب بسلام. وأدعو لأيام أفضل".

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