عباس يبحث مع رئيس الوزراء العراقي والباكستاني آخر التطورات في فلسطين

04:29 م الخميس 13 مايو 2021
عباس يبحث مع رئيس الوزراء العراقي والباكستاني آخر التطورات في فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- أ ش أ:

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصالين هاتفيين، مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وأكد عباس ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وكل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وبخاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أرض وبيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح".

وقدَّم عباس الشكر لرئيسي وزراء العراق الكاظمي والباكستاني على مواقفهم المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد رئيس وزراء العراق أن بلاده تبذل جهوداً مع الأطراف كافة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وأن العراق سيبقى دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، واستعداده الدائم لتقديم كل دعم ممكن لتحقيق هذا الهدف.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تبذل جهوداً وتجري اتصالات إقليمية ودولية ومع الأمم المتحدة من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأن باكستان ستقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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محمود عباس فلسطين باكستان عمران خان

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