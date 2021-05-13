أحداث القدس: وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود

غزة- (بي بي سي):

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، باستدعاء عشر سرايا من دوريات حرس الحدود الاحتياطية، للمساعدة في التعامل مع أحد أسوأ الاضطرابات بين الفلسطينيين واليهود داخل حدود الـ48.

ودعا القادة السياسيون الإسرائيليون إلى الهدوء، عقب موجة من العنف اجتاحت الشوارع، إثر المواجهات مع غزة.

ووصف الرئيس رؤوفين ريفلين اندلاع أعمال الشغب في العديد من البلدات والمدن بأنها "حرب أهلية لا معنى لها".

وأثار مقطع مصور لسائق عربي وهو ينتزع من سيارته عنوة، ويضرب على يد متطرفين يهود في إحدى ضواحي تل أبيب غضبا عارما.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أحداث العنف بين الفلسطينيين واليهود بالقول إنه "ليس ثمة شيء يمكن أن يبرر قيام اليهود بقتل العرب دون محاكمة أو قيام العرب بقتل اليهود".