بريطانيا: المتحور الهندي يثير قلقا متزايدا وسط مخاوف من تأخر رفع الإغلاق

12:59 م الخميس 13 مايو 2021
بريطانيا: المتحور الهندي يثير قلقا متزايدا وسط مخاوف من تأخر رفع الإغلاق

بوريس جونسون

لندن- أ ش أ:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن متغير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند يثير "قلقا متزايدا" بالنسبة للمملكة المتحدة، وسط مخاوف من أنه قد يؤثر على مسار الخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية -في تقرير على موقعها الاليكتروني، الخميس- أن تعليق رئيس الوزراء جاء قبل اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (سيج)، والتي ستناقش هذه القضية.

وأضاف جونسون أنه على الرغم من أن الإصابات في إنجلترا هي الآن في أدنى مستوياتها منذ أغسطس، إلا أن المتغيرات الجديدة "تشكل خطرا قاتلا محتملا" على البلاد.

من جانبه، قال بول إليوت عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج، ردا على سؤال حول الجدول الزمني الذي يجب أن يتم فيه تخفيف قيود الإغلاق: "إنه سؤال صعب لأن لدينا مستويات منخفضة من الانتشار في المجتمع، ولدينا مستويات منخفضة من المرض في المستشفيات والوفيات لذلك هذا جيد".

وأضاف "لكنني أعتقد أن المتغيرات في الشكل الهندي تدعو لبعض القلق."

وفي الوقت نفسه لا تزال الهند تعاني من موجة ثانية مدمرة من الفيروس حيث تم الإبلاغ عن 362 ألفا و727 إصابة جديدة بكوفيد -19 و4120 حالة وفاة أخرى، الخميس.

هذا المحتوى من

بوريس جونسون بريطانيا فيروس كورونا المملكة المتحدة

الخبر التالى:

انقطاع الكهرباء عن 6 ملايين أسرة في تايوان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات أول أيام عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا