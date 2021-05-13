بريطانيا: المتحور الهندي يثير قلقا متزايدا وسط مخاوف من تأخر رفع الإغلاق

لندن- أ ش أ:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن متغير فيروس كورونا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند يثير "قلقا متزايدا" بالنسبة للمملكة المتحدة، وسط مخاوف من أنه قد يؤثر على مسار الخروج من الإغلاق.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية -في تقرير على موقعها الاليكتروني، الخميس- أن تعليق رئيس الوزراء جاء قبل اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (سيج)، والتي ستناقش هذه القضية.

وأضاف جونسون أنه على الرغم من أن الإصابات في إنجلترا هي الآن في أدنى مستوياتها منذ أغسطس، إلا أن المتغيرات الجديدة "تشكل خطرا قاتلا محتملا" على البلاد.

من جانبه، قال بول إليوت عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج، ردا على سؤال حول الجدول الزمني الذي يجب أن يتم فيه تخفيف قيود الإغلاق: "إنه سؤال صعب لأن لدينا مستويات منخفضة من الانتشار في المجتمع، ولدينا مستويات منخفضة من المرض في المستشفيات والوفيات لذلك هذا جيد".

وأضاف "لكنني أعتقد أن المتغيرات في الشكل الهندي تدعو لبعض القلق."

وفي الوقت نفسه لا تزال الهند تعاني من موجة ثانية مدمرة من الفيروس حيث تم الإبلاغ عن 362 ألفا و727 إصابة جديدة بكوفيد -19 و4120 حالة وفاة أخرى، الخميس.