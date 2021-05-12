الرئيس الجزائري يشيد بتضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال

الجزائر - (د ب أ)

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي رغم المعاناة.

وقال تبون، في كلمة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك "ولا يفوتني في هذه المناسبة العظيمة إلا أن أستذكر تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق، المقاوم للاحتلال والمتصدي في هذا الظرف لاستباحة الحرم الطاهر أولى القبلتين للقدس الشريف، فرغم معاناتهم نتمنى لهم عيدا مباركا سعيدا في غزة والضفة".

يشار إلى أن ثلاثة أيام من التصعيد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أسفر عن مقتل 65 فلسطينيًا في غزة من بينهم 16 طفلًا وخمس سيدات ومسن وإصابة 365 شخصًا بجراح، فيما لقى سبعة إسرائيليين حتفهم.