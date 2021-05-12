بلينكن: المبعوث الأمريكي سيتوجه للشرق الأوسط للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين

06:07 م الأربعاء 12 مايو 2021
بلينكن: المبعوث الأمريكي سيتوجه للشرق الأوسط للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين

أنتوني بلينكن

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن بلاده سترسل المبعوث الأمريكي التوجه للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع.

وأكد بلينكن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ‏لافتًا إلى استمرار بلاده في دعم حل الدولتين وأن العنف الحالي يبعدها عن هذا الحل، مؤكدًا إدانة بلاده للهجمات الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة.

وقال بلينكن، ‏إن بلاده ستستمر في العمل مع الاسرائيليين والفلسطينيين ومختلف قادة المنطقة لتهدئة التصعيد الحالي، مؤكدًا على أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية مؤتمر صحفي إسرائيل القدس

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