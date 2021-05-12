الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري للعنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

05:54 م الأربعاء 12 مايو 2021
الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري للعنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

الاحتلال يتأهب في القدس

وكالات

دعاةالاتحاد الاوروبي مساء اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لأعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت "الشرق".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يجري اتصالات مع كافة الأطراف لإيقاف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و5 نساء، و335 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

الاتحاد الأوروبي العنف في الأراضي الفلسطينية إسرائيل القدس

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