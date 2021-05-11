الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لحق الفلسطينيين في العيش بسلام

10:11 م الثلاثاء 11 مايو 2021
الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لحق الفلسطينيين في العيش بسلام

وزارة الخارجية الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، دعمها "حق الفلسطينيين في العيش بسلام"، منوهة إلى أسفها لوقوع خسائر بشرية بين الفلسطينيين.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريحات اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والفلسطينية إلى ضبط النفس والتزام الهدوء، منبها إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

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