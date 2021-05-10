روسيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

موسكو - (د ب ا)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتصعيد في القدس الشرقية.

وأشار بيان اصدرته وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إلى أن "الوزيرين دانا إجلاء الفلسطينيين عن منطقة سكنهم الأصلية في حي الشيخ جراح، وانطلاقًا من روح البيان المشترك للممثلين الخاصين للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق، والذي دعا جميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس وعدم السماح للأعمال التي تهدد بمزيد من الاحتدام، ولاسيما في شهر رمضان"،بحسب قناة" أر تي العربية"الروسية.

ويشهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأثنين مواجهات عنيفة إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد لإخراج المصلين المرابطين فيه في وقت أعلنت مصادر طبية عن إصابة أكثر من 300 فلسطينيًا حالة 7 منهم خطيرة.

وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين "رشقات صواريخ" من قطاع غزة على إسرائيل في ظل توتر في القدس مع انتهاء مهلة عند السادسة بالتوقيت المحلي أعلنتها كتائب القسام لإسرائيل لسحب قواتها ومستوطنيها من المسجد الأقصى و حي الشيخ جراح في شرق القدس.

وردت اسرائيل بشن هجمات على قطاع غزة.