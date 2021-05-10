مجلس الوزراء الكويتي يقرر إنهاء حظر التجول الجزئي بالبلاد اعتبارا من أول أيام العيد

الكویت - (أ ش أ):

قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي الیوم الاثنین إنھاء حظر التجول الجزئي المطبق في الكويت اعتبارا من أول أیام عید الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحا.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية /كونا/ عن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم قوله، في مؤتمر صحفي (عن بعد)، إن القرارات شملت إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجر اليوم التالي.

وأشار المزرم إلى استثناء الصیدلیات ومنافذ تسویق الأغذیة والأسواق الموازیة وخدماتھا والمستلزمات الطبیة والتموینیة والمطاعم والمقاھي وخدمات الصیانة من القرار سالف الذكر وذلك حتى إشعار آخر.. موضحا أن مجلس الوزراء قرر فتح دور السینما والمسارح والسماح لدخول المحصنین فقط وكذلك السماح لاستلام الطلبات من المطاعم والمقاھي فقط دون البقاء بالداخل وذلك اعتبارا من أول أیام عید الفطر المبارك مع الالتزام بتطبیق اشتراطات وزارة الصحة بھذا الشأن على أن یتم مراجعة ھذا القرار بعد التقییم الدوري للوضع الصحي في البلاد.

وذكر أن مجلس الوزراء قرر تحدید نسبة عدد العاملین في مقار العمل العام والخاص بما لا یتجاوز 60%، وتتولى كل جھة حكومیة تحدید النسبة الملائمة لھا بما لا یجاوز ھذه الحدود وفقا لمقتضیات المصلحة العامة وظروف العمل.. موضحا أنه في حالة الحاجة إلى الزیادة یتم التنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة ویعمل بالقرار اعتبارا من یوم 17 مایو حتى إشعار آخر.

وقال إن مجلس الوزراء قرر إیقاف رحلات الطیران التجاریة المباشرة باستثناء طائرات الشحن مع كل من (نیبال - باكستان - بنجلادیش - سریلانكا) حتى إشعار آخر ومنع دخول البلاد للمقیمین القادمین من كل من (نیبال - باكستان - بنجلادیش - سریلانكا) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج تلك الدول مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر.