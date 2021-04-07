العثور على جثة وزير في حكومة الإنقاذ السورية المعارضة

دمشق - (د ب أ)

عثر على جثة وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ السورية المعارضة الدكتور فايز الخليف مقتولاً بمنطقة التوامة بريف إدلب الشمالي.

وقالت مصادر في المعارضة السورية طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم العثور على جثة الوزير الخليف اليوم الأربعاء قرب قرية التوامة 35 كم بريف إدلب الشمالي الشرقي وقتل برصاصة في الرأس".

وأكدت المصادر أن الوزير اختطف من أمام منزله في مدينة إدلب منذ ثلاثة أيام.

وتعتبر حكومة الإنقاذ هي الجناح المدني والسياسي لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة".