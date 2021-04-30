"الرب لن يخذلنا" وهم صنعته الحكومة.. كيف وصلت الهند إلى كارثة كورونا المرعبة؟

كتب- محمد عطايا:

تدهورت الأوضاع الصحية بشكل بالغ في الهند، بعدما تعرضت لموجة هي الأكثر عنفا في تاريخ البلاد منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

خالفت الهند الاتجاهات العالمية، بتسجيلها حالات إصابة قليلة في أكثر شهور العام برودة، لكن الأمر كان أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، لتسجل السلطات الهندية يوميا ما يزيد على 300 ألف إصابة، وأكثر من 3000 حالة وفاة.

قالت "الجارديان" البريطانية إن أغلب الظنون اتجهت إلى اكتساب الناس في الهند "مناعة القطيع" بعد تسجيل إصابات ضئيلة خلال الشهور الماضية، إلا أنه ثبت خطأ تلك الروايات، وأثبت الوباء أنه بين الأكثر فتكا في العالم.

"الوهم القاسي"

لم يعد الهدوء بين موجات كورونا سوى وهم قاسٍ في الهند؛ فالإصابات عاودت الارتفاع مرة أخرى.

تقول السكرتيرة السابقة بوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، سوجاثا راو إن "مظاهر الإغلاق جميعها اختفت من الهند عندما تم تسجيل إصابات قليلة، وانفتحت البلاد بشكل كامل تقريبا، وكان هذا خطأ سيئًا للغاية ودفعنا ثمناً باهظاً للغاية، ثمناً باهظاً لهذا الإهمال".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تعليقات خبراء الصحة العامة التي أكدت أن التفشي الكبير الحالي لكورونا في الهند "من صنع الإنسان"، نظرا لشعور استثنائي نبع من القادة في الهند، وانعكس على المجتمع وظهر في قراراتهم التي أدت إلى "وقوع الكارثة".

وأكد رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند، كيه سريناث ريدي، أنه "كان هناك قراءة خاطئة للوضع في شهر يناير بأننا وصلنا إلى مناعة القطيع ومن غير المرجح أن نشهد موجة ثانية.. الهند دخلت في وضع احتفالي كامل. ونعلم أن الفيروس ينتقل مع الناس، وينتشر وسط الحشود".

وكشفت "الجارديان" أن الحكومة الهندية خفضت القيود على جميع المستويات، وسمحت باستئناف الأحداث الاجتماعية الضخمة ومضت قدما في تنظيم انتخابات صاخبة.

"لسنا مميزين"

قال عالم الفيروسات في جامعة أشوكا، شهيد جميل، في منتدى عقد بالهند، الثلاثاء الماضي، "كان هناك الكثير من الرسائل المختلطة الواردة ما جعل الناس يشعرون بالرضا التام حول الأعداد القليلة في الأشهر الماضي".

وأضاف جميل أن "بعض السياسيين والعلماء تفاخروا بانخفاض معدلات الإصابة والوفاة مما أعطى الشعب الهندي انطباعًا بأننا مميزون بطريقة ما، ولكننا لسنا مميزين".

وأوضحت "الجارديان" أنه بالنظر إلى عدد السكان الشباب في الهند، توقع الجميع أن تكون معدلات الوفيات بكورونا أقل من أي مكان آخر.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه خلال الموجة الأولى في ولاية مثل كارناتاكا الهندية، وهي ولاية ذات تعداد سكاني مماثل لفرنسا، تم تسجيل نصف الأشخاص بكورونا، ولكن عدد الوفيات بلغ حوالي 12 ألف حالة، مقارنة بأكثر من 60 ألف حالة في فرنسا خلال نفس الفترة.

وقال مؤسس ومدير مركز ديناميات المرض والاقتصاد والسياسة في واشنطن، رامانان لاكسمينارايان، إن دراسة قادمة لمعدلات الوفيات الهندية تشير إلى أن البلاد لم تفلت من الموجة الأولى سالمة.

وأوضح أن الدراسة تظهر أن الهنود ليسوا استثنائيين على الإطلاق، حيث يقع الكثير من الوفيات في تلك الفئة العمرية 40-70، حيث معدلات الوفيات لدينا أعلى من البلدان الأخرى.

وقال رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند، كيه سريناث ريدي إن "الاقتصاد الهندي في حالة ركود قبل انتشار الوباء، وواجه أثناء الوباء، وكانت قد بدأ للتو في إظهار بعض علامات التعافي.

وأضاف أنه "مع استمرار انخفاض أعداد الحالات، سمع الناس ما يريدون سماعه.. كما أن السياسيين أراد العودة إلى أعمالهم، وهي الانتخابات المحلية وتنظيم الحملات، وكان الرياضيون يريدون العودة إلى بطولات الكريكيت".

وبحلول أواخر فبراير، مع تضاؤل عدد الإصابات بكورونا، سُمح للحياة في الهند بالعودة إلى شيء قريب من طبيعته.

كانت مراكز التسوق في دلهي ومومباي مشغولة، وحشدت الجماهير في ملاعب الكريكيت، بما في ذلك الأكبر في العالم، الذي سمي على اسم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وكشفت "الجارديان"، أنه على الرغم من التحذيرات في نوفمبر من قبل لجنة برلمانية هندية من أن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية كان "صغيرًا للغاية"، فقد تم تفكيك أربع مستشفيات مؤقتة في العاصمة، إلى جانب مستشفى مكونة من 800 سرير في ولاية آسام.

قالت السكرتيرة السابقة بوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، سوجاثا راو، إنه "كانت هناك نافذة ضخمة من الفرص لإعداد أنفسنا حقًا.. وكان من الممكن استخدام الوقت في نهج مركّز للغاية لتوسيع نطاق الاستعداد للموجة الثانية. لكن كنا نظن أننا تجاوزنا الأسوأ وتمكنا من إدارته".

وأكدت "الجارديان"، أنه في الفترة الممتدة بين 11 يناير و15 أبريل، لم تعقد فرقة العمل العلمية الوطنية في البلاد بشأن كورونا المستجد، والتي قدمت المشورة بشأن سياسات الحجر الصحي وبروتوكولات الاختبار والمعالجة، اجتماعا واحدا، وفقا لتقرير في كارافان، أكدته صحيفة الجارديان.

"الله يتغلب على الخوف من الفيروس"

في ولاية البنغال الغربية، وهي ولاية تعتبر جائزة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي، ألغت لجنة الانتخابات الهندية أحزاب المعارضة وأعطت الإذن بأطول حملة انتخابية إقليمية في البلاد، إلى جانب انتخابات في أربع ولايات وأقاليم أخرى.

وقالت "الجارديان"، إن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي تفاخر بنفسه بحجم الحشود التي سيخاطبها في الأسابيع المقبلة.

بحلول بداية هذا الأسبوع، كان لدى ولاية البنغال الغربية أسرع انتشار لفيروس كورونا في الهند، ولكن تمت عملية التصويت على أي حال.

وقال رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال الجديد تيرات سينج راوات، حيث يعقد حفل ديني، إنه "لن يتم إيقاف أي شخص مصاب بكورونا المستجد ومنعه من حضور الحفل، لأننا على يقين من أن الإيمان بالله سيتغلب على الخوف من الفيروس، الرب لن يخذلنا".

ولفتت "الجارديان"، إلى أن الإصابات المسجلة في الولاية قفزت بنسبة 1800 ٪ خلال الـ25 يومًا الماضية.