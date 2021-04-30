موسكو وواشنطن تبحثان إمكانية عقد لقاء قمة بين بوتين وبايدن
موسكو - (أ ش أ):
بحث سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، هاتفيا، اليوم /الجمعة/ مع مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جاكوب ساليفان إمكانية عقد لقاء قمة بين رئيسي البلدين ووضع ومستقبل العلاقات الروسية الأميركية.
وذكر بيان مقتضب لمجلس الأمن القومي الروسي أن نيكولاي باتروشيف وجاكوب سوليفان ناقشا خلال الاتصال الهاتفي وضع وآفاق العلاقات الروسية الأمريكية.
وأضاف البيان: "أن الجانبين بحثا كذلك إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن".
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