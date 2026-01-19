إعلان

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو

كتب : عمرو صالح

12:45 م 19/01/2026

أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست تقديم أبوالمعاطي زكي، عبر حسباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان، يأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، على أن يتم بعد ذلك رفع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرار النهائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد حسام ميدو الأعلى للإعلام منع ظهور أحمد حسام ميدو المهندس خالد عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
حوادث وقضايا

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
حوادث وقضايا

جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح