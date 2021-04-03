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العراق: نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال

11:39 ص السبت 03 أبريل 2021
العراق: نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية من محاولة اغتيال

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي، السبت، بتعرض معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية العميد الركن زيد حوشي المكصوصي لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراق عن المصدر قوله إن "معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المكصوصي تعرض لمحاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أن "المحاولة تمت من خلال ثلاث عجلات نوع سلفادور هاجم ركابها عجلة العميد الركن اثناء عودته من محافظة واسط".

وتابع المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط إحدى العجلات واعتقال ثلاثة أشخاص من المهاجمين".

وفي السياق نفسه، اشار مصدر أمني اخر إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن العميد الركن لم يكن هو المستهدف وانما أحد الشيوخ نتيجة خلافات عشائرية".

العراق الاستخبارات العسكرية محاولة اغتيال وزارة الدفاع العراقية

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