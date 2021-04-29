حلف الناتو يعلن بدء انسحاب قواته من أفغانستان

05:16 م الخميس 29 أبريل 2021
حلف الناتو يعلن بدء انسحاب قواته من أفغانستان

قوات لحلف الناتو في أفغانستان (أ ف ب)

وكالات:

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بدء سحب قواته من أفغانستان، تنفيذا لاتفاق الدوحة الموقع بين الأطراف الأفغانية وحلف الناتو، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

يشار إلى أن حلف الأطلسي قرر قبل أسبوعين سحب الجنود المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 10 آلاف جندي وإعادتهم إلى بلادهم بدءا من الأول من مايو، وذلك بعد مرور 20 عاما تقريبا على تمركزهم هناك.

وتوفر ألمانيا ثاني أكبر وحدة من قوات الحلف بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمركز هناك نحو 1100 جندي ألماني، منهم 100 جندي تقريبا في العاصمة كابول ونحو ألف جندي في مزار شريف.

حلف الناتو أفغانستان سحب قوات الناتو

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