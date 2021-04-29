البابا فرنسيس يدخل قواعد جديدة بشأن قادة الفاتيكان لمكافحة الفساد
روما- (د ب أ):
يضيق بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الخناق على الفساد وغسل الأموال في الفاتيكان من خلال إدخال قواعد جديدة لمكافحة الفساد تطبق على المسؤولين في المناصب القيادية.
وأعلن الفاتيكان اليوم الخميس أنه سوف يتعين على كبار المسؤولين والكاردينالات في المناصب العليا في هيئات الكوريا الرومانية التوقيع على إقرارات تطوعية في المستقبل تؤكد أنهم ليسوا قيد التحقيق بتهم تهرب ضريبي أو فساد.
كما يتعين عليهم الإقرار بأنهم لم يدانوا بارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك الاحتيال أو الإرهاب أو استغلال القصر.
كما يُمنع كبار مسؤولي الكرسي الرسولي من نقل أصولهم إلى ما يسمى بالملاذات الضريبية أو الاستثمار في الشركات التي تنتهك التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية.
وبالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لجميع موظفي الكوريا بقبول هدايا تزيد قيمتها على 40 يورو (48 دولارا)، حسبما أفاد موقع الفاتيكان نيوز، المنفذ الإعلامي للفاتيكان.
وبحسب التقرير، سيتعين على كبار مسؤولي الفاتيكان التوقيع على الإقرار عند توليهم مناصبهم، ومرة كل عامين بعد ذلك.
كان البابا فرنسيس قد شدد قواعد مكافحة الفساد في الفاتيكان عدة مرات في الماضي، وأصدر قانونا اقتصاديا جديدا يتضمن قواعد للعقود العامة في عام 2020، على سبيل المثال.
كما ألزم البابا إدارته بالاقتصاد والشفافية في الشراء.
واجه الفاتيكان مرارا اتهامات بالاحتيال ضد شخصيات مرموقة وتقارير عن صفقات عقارية مبهمة في السنوات الأخيرة.
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