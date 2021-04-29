بايدن في خطاب الـ100 يوم: امرأتان خلف رئيس أمريكي بالكونجرس لأول مرة

10:48 ص الخميس 29 أبريل 2021
بايدن في خطاب الـ100 يوم: امرأتان خلف رئيس أمريكي بالكونجرس لأول مرة

واشنطن- (بي بي سي):

وراء كل رجل عظيم امرأة، الرئيس الأمريكي وراءه اثنتان.

فلأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تقف وراء الرئيس الأمريكي سيدتان قويتان.

فقد جلست نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس من خلفه على اليمين بينما جلست نانسي بيلوسي، التي أصبحت أول رئيسة لمجلس النواب في عام 2007، من خلفه على اليسار.

وتأتي هاريس في الترتيب الأول لخلافة الرئيس وتأتي بيلوسي في التريتب الثاني. ولم يغفل بايدن في خطابه هذا الانجاز فأثنى عليه خلال خطابه الذي ألقاه فجر اليوم بتوقيت غرينتش.

ووصلت نائبة الرئيس هاريس إلى الكونغرس قبل بايدن واستقبلتها بيلوسي بحرارة لدى وصولها إلى المنصة.

وقال بايدن مخاطبا الحضور: "السيدة رئيسة مجلس النواب، والسيدة نائبة الرئيس... لم يقل رئيس أمريكي هذه الكلمات من قبل من هذه المنصة. وحان الوقت لقولها".

قدم الرئيس الأمريكي في خطابه أمام الكونغرس بمجلسية بمناسبة مرور 100 يوم له في المنصب، خطة تشمل أهم تحول في النظام الاقتصادي الأمريكي ونظام الرعاية الاجتماعية، لم تشهده أمريكا منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ستكلف الخطة 4 تريليون دولار تقريبا، وتشمل خطة للعمالة ونظاما للعمل وخطة لرعاية الأسرة الأمريكية.

ستسدد تكاليف الخطة من خلال إصلاح نظام الضريبة، وتنمية الاقتصاد انطلاقا من القاعدة.

وأولى بايدن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي أهمية واضحة في خطابه وتوقع ملايين الوظائف التي وصفها بـ"الوظائف الخضراء" وأشاد بايدن بحملة التطعيم التي قال إنها واحدة من الانجازات العظيمة.

هذا المحتوى من

الولايات المتحدة الكونجرس جو بايدن

الخبر التالى:

مسؤول إيراني: خطوات "جيدة للغاية" في محادثات فيينا حول الملف النووي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 225528

    عدد المصابين

  • 169308

    عدد المتعافين

  • 13219

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 150189056

    عدد المصابين

  • 127725334

    عدد المتعافين

  • 3162701

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ثاني أيام الموجة.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى تصل لـ 39 درجة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا