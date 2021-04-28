الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

02:02 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
اعترضت الدفاعات السعودية صباح اليوم الأربعاء طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلِقت باتجاه المملكة.

وتحدث التحالف العربي في اليمن عن "انتهاكات جسيمة" للقانون الدولي الإنساني "ترتكبها ميليشيا الحوثي بمحاولة استهداف المدنيين".

وأكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".​

الدفاعات السعودية طائرة مسيرة ميليشيا الحوثي اليمن

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