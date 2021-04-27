هيئة صحية أمريكية: الكمامة ليست إلزامية على متلقي اللقاح

08:48 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
هيئة صحية أمريكية: الكمامة ليست إلزامية على متلقي اللقاح

تعبيرية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

راجع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي إرشاداته الخاصة بالصحة العامة، اليوم الثلاثاء، وأعلن بشكل مفاجئ، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة.

وفتح المركز الأمريكي المختص بإجراءات فيروس كورونا، الباب، أمام كل من تم تلقيحه، بممارسة الحياة الطبيعية من دون ارتداء الكمامة - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية.

وهي المرة الأولى التي ينصح فيها المركز بعدم ارتداء الكمامات، في الولايات المتحدة، منذ تفشي الجائحة في مارس 2020.

وسمح المركز لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا، بممارسة الرياضة والتجمع والجلوس في المطاعم، من دون كمامة.

ولكن المركز المختص نصح الحاصلين على اللقاح بارتداء الكمامة في الأماكن العامة التي ترتفع فيها نسبة انتشار الفيروس، مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.

وتأتي الإرشادات الجديدة من مركز السيطرة على الأمراض بعد أن قال مسؤولو الصحة وخبراء الأمراض المعدية في أمريكا، إن الكمامات لن تعود ضرورية مع ارتفاع عدد الحاصلين على اللقاح في الولايات المتحدة.

وحصل 140 مليون أمريكي حتى الآن، أي ما يعادل 43 بالمئة تقريبا من سكان البلاد، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

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