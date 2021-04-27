كوريا الجنوبية تسجل 512 إصابة بكورونا و3 وفيات

04:58 ص الثلاثاء 27 أبريل 2021
كوريا الجنوبية تسجل 512 إصابة بكورونا و3 وفيات

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 119 ألفا و898 شخصا.

كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 1820.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا سول لقاح كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصرع سائق النقل.. تفاصيل حادث قطار الإسماعيلية _ السويس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا