كوريا الجنوبية تسجل 512 إصابة بكورونا و3 وفيات
سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين في البلاد يرتفع بذلك إلى 119 ألفا و898 شخصا.
كما سجلت البلاد 3 حالات وفاة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 1820.
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