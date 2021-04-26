البحرية الأمريكية: زوارق إيرانية تحرشت بسفينتين حربيتين أمريكيتين في الخليج العربي

11:54 م الإثنين 26 أبريل 2021
البحرية الأمريكية: زوارق إيرانية تحرشت بسفينتين حربيتين أمريكيتين في الخليج العربي

البحرية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤولون في البحرية الأمريكية إن مجموعة قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تحرشت بسفينتين لخفر السواحل الأمريكي في مياه الخليج العربي في وقت سابق من أبريل الجاري.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن الحادث وقع يوم 2 أبريل فقط بعد إعلان واشنطن وطهران بأنهما ستجريان مفاوضات لتجديد الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015. وقد بدأت تلك المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن الحادث من قبل.

وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية أن ثلاث زوارق للهجوم السريع وسفينة واحدة تعرف باسم هارث 55، وهي سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدمًا، تجمعت حول سفينتي خفر سواحل أثناء قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج العربي.

وأضاف المسؤولون أن سفينة "هارث 55" عبرت أمام مقدمة السفينتين الأمريكيتين وهما "ذا مونوموي وذا رانجيل"، لتصبح على بعد 70 ياردة من السفينيتن.

وأوضح المسؤولون أن اقتراب السفينة الإيرانية أجبر السفينة الأمريكية "ذا رانجيل" للقيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام.

وأصدرت أطقم السفن الأمريكية إنذارات متعددة على مدى ثلاث ساعات فيما استمرت السفن الإيرانية في التحرك حولهما.

يأتي ذلك في ظل التوترات بين إيران والولايات المتحدة على خلفية العقوبات القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في منتصف عام 2018.

البحرية الأمريكية الخليج العربي إيران الحرس الثوري الإيراني

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