أمريكا تعتزم تصدير نحو ٦٠ مليون جرعة لقاح أسترازينيكا

واشنطن - (د ب أ)

قال متحدث باسم الحكومة الأمريكية اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم تصدير ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دول أخرى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه يمكن تصدير نحو عشرة ملايين جرعة "في الأسابيع المقبلة" بعد مراجعة إدارة الغذاء والدواء وذلك مع 50 مليون جرعة أخرى لا تزال في مراحل مختلفة من الإنتاج.

ولم يتضح في البداية البلدان التي ستتلقى اللقاحات، أو ما إذا كانت ستباع أم ستعار أم سيتم التبرع بها.

وفي مارس، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإقراض نحو 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك وكندا.

ولم تتم الموافقة بعد على لقاح الشركة المصنعة في الولايات المتحدة ، حيث تستخدم حملة التطعيم حتى الآن التطعيمات التي قدمتها شركات فايزر/بيونتك وموديرنا وجونسون أند جونسون.

وقد حصلت الحكومة على جرعات كافية لتطعيم جميع السكان البالغ تعدادهم 330 مليون نسمة، دون الحاجة إلى لقاح أسترازينيكا.

وقد وعد الرئيس بايدن بتوفير ما يكفي من اللقاحات لجميع البالغين في البلاد بحلول نهاية مايو المقبل.

وحصلت الولايات المتحدة على 600 مليون جرعة من اللقاحات التي أنتجتها موديرنا وفايزر/بيونتك. ويجب أن يتلقى كل شخص جرعتين من أجل تطعيمه بالكامل ضد المرض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد لديها أيضا 100 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ، والذي يتطلب جرعة واحدة فقط.

وحتى الآن تلقى نحو 140 مليون شخص فى الولايات المتحدة جرعة واحدة على الاقل، وتم تطعيم 95 مليون شخص بشكل كامل، وفقًا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض وهذا يعني أن حوالي 37 في المائة من البالغين قد تلقوا التطعيم.