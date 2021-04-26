الاتحاد الأوروبي: استئناف محادثات الاتفاق النووي الإيراني غدًا

بروكسل - (ا ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين أن المحادثات بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، والمقامة في فيينا، ستستأنف الثلاثاء. وسيشارك وفد أمريكي في المحادثات بشكل غير مباشر، إذ سيكون موجودًا في مكان منفصل في فيينا، وسيتنقل ممثلو الدول الخمس بين الموقعين.

تستأنف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الثلاثاء، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإقناع طهران بإنهاء انتهاكاتها.

واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة (للاتفاق) وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال (للاتفاق)".

ويوجد وفد أمريكي في موقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.

وفي الجولتين السابقتين، قالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق إنها شهدت تقدما لكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل.