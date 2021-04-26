الرئيس الأوكراني يصدر تعليمات لمكتبه لترتيب لقاء مع بوتين

08:40 م الإثنين 26 أبريل 2021
الرئيس الأوكراني يصدر تعليمات لمكتبه لترتيب لقاء مع بوتين

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ)

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إيجاد حل للصراع الدموي في المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وقال "يبدو لي أن هذا الاجتماع سيعقد".

وقال زيلينسكي اليوم الاثنين إنه أصدر تعليماته لرئيس مكتبه الرئاسي بالاتصال بموسكو بشأن ترتيب عقد اجتماع.

ولمدة تقترب من سبعة أعوام، يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على أجزاء من منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" على طول الحدود الروسية-الأوكرانية المعروفة باسم "دونباس". وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص في الصراع منذ عام 2014.

وعلى الرغم من تطبيق وقف إطلاق للنار، قتل حوالي 60 شخصا في منطقة الصراع منذ بداية العام.

وبينما اقترح زيلينسكي منطقة الصراع لعقد اجتماع، قال الكرملين إن الزعيم الأوكراني مرحب به للحضور إلى موسكو.

كما اقترحت روسيا أن يلتقي زيلينسكي بقادة الانفصاليين. لكن كييف ترفض إجراء مثل هذا الحوار المباشر.

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين

الخبر التالى:

أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لزيارة الرياض
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الزمالك والبنك الأهلي.. التشكيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا