الرئيس الأوكراني يصدر تعليمات لمكتبه لترتيب لقاء مع بوتين

كييف - (د ب أ)

توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إيجاد حل للصراع الدموي في المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وقال "يبدو لي أن هذا الاجتماع سيعقد".

وقال زيلينسكي اليوم الاثنين إنه أصدر تعليماته لرئيس مكتبه الرئاسي بالاتصال بموسكو بشأن ترتيب عقد اجتماع.

ولمدة تقترب من سبعة أعوام، يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على أجزاء من منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" على طول الحدود الروسية-الأوكرانية المعروفة باسم "دونباس". وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص في الصراع منذ عام 2014.

وعلى الرغم من تطبيق وقف إطلاق للنار، قتل حوالي 60 شخصا في منطقة الصراع منذ بداية العام.

وبينما اقترح زيلينسكي منطقة الصراع لعقد اجتماع، قال الكرملين إن الزعيم الأوكراني مرحب به للحضور إلى موسكو.

كما اقترحت روسيا أن يلتقي زيلينسكي بقادة الانفصاليين. لكن كييف ترفض إجراء مثل هذا الحوار المباشر.