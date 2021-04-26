وزير الخارجية الألماني يؤكد عودة تنامي التوافق مع أمريكا منذ تولي بايدن

برلين ' (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن عودة تنامي التوافق مع الولايات المتحدة خلال أول مئة يوم تحت حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي ندوة "اتلانتيك توك" للجمعية الألمانية الأطلسية "دي ايه جي" قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين إنه تحدث مع نظيره الأمريكي الحالي أكثر من مرات حديثه مع نظيره الأمريكي السابق في كل فترة ولايته السابقة.

وأشار ماس إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أربعة أعوام من عدم استشارة الحكومة الألمانية في قضايا رئيسية.

وتابع ماس أن الجانبين توصلا إلى نفس النتائج فيما يتعلق بالقضايا الدولية الكبيرة في غالب الأحوال، لكنه اشار إلى أن هذا لم يحدث في كل الأمور "كما أن الحال لم يكن كذلك في السابق" واستطرد: "وبالنسبة لي فقد تغير حتى الآن كل شيء تقريبا في العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تولى جو بايدن منصبه، وكان التغيير للأفضل".

في الوقت نفسه، أكد ماس نية حكومة بلاده التمسك بإتمام مشروع "نورد ستريم 2" الذي يعد مثار جدل في واشنطن.