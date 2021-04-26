وزير الخارجية الألماني يؤكد عودة تنامي التوافق مع أمريكا منذ تولي بايدن

08:06 م الإثنين 26 أبريل 2021
وزير الخارجية الألماني يؤكد عودة تنامي التوافق مع أمريكا منذ تولي بايدن

هايكو ماس

برلين ' (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن عودة تنامي التوافق مع الولايات المتحدة خلال أول مئة يوم تحت حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي ندوة "اتلانتيك توك" للجمعية الألمانية الأطلسية "دي ايه جي" قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين إنه تحدث مع نظيره الأمريكي الحالي أكثر من مرات حديثه مع نظيره الأمريكي السابق في كل فترة ولايته السابقة.

وأشار ماس إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أربعة أعوام من عدم استشارة الحكومة الألمانية في قضايا رئيسية.

وتابع ماس أن الجانبين توصلا إلى نفس النتائج فيما يتعلق بالقضايا الدولية الكبيرة في غالب الأحوال، لكنه اشار إلى أن هذا لم يحدث في كل الأمور "كما أن الحال لم يكن كذلك في السابق" واستطرد: "وبالنسبة لي فقد تغير حتى الآن كل شيء تقريبا في العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تولى جو بايدن منصبه، وكان التغيير للأفضل".

في الوقت نفسه، أكد ماس نية حكومة بلاده التمسك بإتمام مشروع "نورد ستريم 2" الذي يعد مثار جدل في واشنطن.

هايكو ماس جو بايدن برلين ألمانيا

الخبر التالى:

إغلاق 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بالسعودية بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. الزمالك والبنك الأهلي.. التشكيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا