ألمانيا تحظر دخول القادمين من الهند بسبب "طفرة كورونا"

01:39 م السبت 24 أبريل 2021
ألمانيا تحظر دخول القادمين من الهند بسبب "طفرة كورونا"

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ):

تعتزم الحكومة الألمانية إدراج الهند ضمن المناطق التي تنتشر فيها طفرات فيروس كورونا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر حكومية أن ألمانيا تعتزم فرض حظر دخول واسع النطاق على الأشخاص القادمين من الهند اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وستكون هناك استثناءات على سبيل المثال للمواطنين الألمان وللأجانب المقيمين بشكل دائم في ألمانيا شريطة تقديمهم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن فيروس كورونا والدخول في حجر بعد الوصول.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه)، قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان: "يجب تقييد حركة الطيران مع الهند على نحو ملحوظ من أجل عدم تعريض حملتنا للتطعيم للخطر".

وحسب معلومات (د.ب.أ)، كانت المستشارة انجيلا ميركل تدخلت في الأمر ودعت إلى توخي الحذر بعد تصنيف الهند أمس الجمعة من ضمن البؤر الخطيرة لوباء كورونا ولم يكن قد تم تصنيفها كإحدى مناطق طفرات الفيروس.

يذكر أن القواعد الخاصة بمناطق طفرات فيروس كورونا هي أكثر صرامة على نحو ملحوظ حيث يتعين على القادمين الدخول في حجر لمدة 14 يوما دون إمكانية تقليص هذه المدة، كما يتعين على شركات الطيران عدم نقل مجموعات معينة من الأشخاص من هذه المناطق، وهو ما يؤدي إلى قلة عدد الرحلات الجوية المعروضة.

وترتفع أعداد الإصابة بالفيروس في الهند على نحو مأساوي، فيما تراقب منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية للفيروس (بي.1.617).

فيروس كورونا كوفيد 19 الهند ألمانيا

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