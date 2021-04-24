ظريف يزور الدوحة وبغداد الأحد في إطار "المباحثات الإقليمية"

طهران- (أ ف ب):

يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قطر والعراق الأحد، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية بعد أيام من تقارير عن استضافة بغداد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين لبحث العلاقات المقطوعة بين الخصمين الاقليميين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان السبت بأن ظريف "سيقوم على رأس وفد بزيارة قطر والعراق الأحد".

وأوضح أن الجولة تأتي "في إطار تطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها"، مشيرا الى أن ظريف سيلتقي خلال زيارته عددا من المسؤولين البارزين في البلدين.

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث عن استضافة بغداد في 9 أبريل، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع العام 2016.

وأكد مصدر حكومي عراقي وآخر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس حصول الاجتماع الذي أشارت الصحيفة الى أنه سيتبع بلقاء آخر في الأيام المقبلة.

ولم تؤكد طهران أو تنفي حصول اللقاء.

لكن خطيب زادة كرر خلال مؤتمر صحفي في 19 أبريل، ترحيب بلاده بالحوار مع السعودية.

وقال "ما يهم هو أن الجمهورية الإسلامية في إيران لطالما رحبت (بإجراء) مباحثات مع المملكة السعودية، وتعتبر أن ذلك سيكون في صالح شعبَي البلدين والسلام الاقليمي والاستقرار"، مشددا على أن المقاربة الإيرانية "لا تزال مستمرة".

من جهتها، لم تعلق الرياض رسميا على التقارير، لكن صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالانجليزية، نقلت عن مسؤول سعودي بارز لم تسمه، نفيه حصول مباحثات مع إيران في العراق.

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية ومن أبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في يناير 2016، إثر هجوم على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مشهد، نفذه محتجون على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي نمر النمر.

كما تبدي الرياض قلقها من النفوذ الاقليمي لطهران، وتتهمها بـ"التدخل" في شؤون دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من البرنامج النووي لإيران وقدراتها الصاروخية.

وتأتي التقارير عن حوار بين الطرفين، في ظل مباحثات تستضيفها فيينا بين طهران والقوى الكبرى، تهدف الى البحث عن سبل لعودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع عقوبات فرضتها الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بعد انسحابها أحاديا من هذا الاتفاق عام 2018.

وسبق لإيران أن رفضت دعوات سعودية لإشراك الرياض وحلفائها الإقليميين في أي مباحثات دولية بشأن الملف النووي، لكنها أكدت مرارا استعدادها لإجراء حوار إقليمي.

وبقيت العلاقات بين طهران والدوحة وثيقة إبان الأزمة الدبلوماسية الخليجية التي اندلعت في أعقاب قرار الرياض وحلفاء اقليميين (القاهرة وأبوظبي والمنامة) عام 2017، قطع العلاقات معها على خلفية اتهامها بالتقرب من إيران ودعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، وهو ما نفته قطر.

لكن أطراف الأزمة الخليجية أنجزوا مصالحة في مطلع العام 2021، وأعادوا تفعيل العلاقات في ما بينهم.