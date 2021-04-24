وزارة الدفاع الروسية تؤكد: إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود

10:29 ص السبت 24 أبريل 2021
وزارة الدفاع الروسية تؤكد: إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية اعتبارا من مساء اليوم السبت.

وأشارت الوزارة في بيان بهذا الصدد إلى أن الإغلاق سيسري اعتبارا من الساعة 21:00 اليوم السبت وحتى 21:00 من 31 أكتوبر المقبل، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأكدت الوزارة أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش، وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا.

وقد قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بهذا الصدد، كما انتقد حلف شمالي الأطلسي (الناتو) الخطوة الروسية.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ردا على التصريحات الغربية، أن روسيا تعمل في إطار القانون الدولي، ولم يتم فرض أي قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف.

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود روسيا السفن الحربية موسكو

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