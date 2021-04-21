181 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

12:59 م الأربعاء 21 أبريل 2021
181 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم 181 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، وسط حراسة عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن 116 مستوطنا، و65 عنصرا من شرطة الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فيها.

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Asha
المسجد الأقصى رام الله شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأوقاف الإسلامية بالقدس
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