211 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

01:15 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
211 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المسجد الأقصى المبارك

رام الله -أ ش أ

اقتحم 211 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى المبارك رام الله شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

الخبر التالى:

الخارجية الروسية: نعول على استئناف عمل سفارتنا في ليبيا قريبا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا