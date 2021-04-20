211 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

رام الله -أ ش أ

اقتحم 211 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى