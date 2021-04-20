211 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
01:15 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
رام الله -أ ش أ
اقتحم 211 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى
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