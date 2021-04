قطار تايوان.. كيف تسببت "شاحنة" في أسوأ كارثة منذ 30 عامًا؟ (فيديو وصور)

كتبت – إيمان محمود

شهدت مقاطعة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان، اليوم الجمعة، واحدًا من أسوأ كوارث السكك الحديدية في البلاد منذ عقود، وذلك إثر خروج قطار مكتظ بالركاب عن القضبان عند مروره بأحد الأنفاق.

وأفادت صحيفة "تايوان نيوز" بارتفاع عدد ضحايا القطار إلى 54 قتيلاً، كما أفادت السلطات بأن 156 شخصًا على الأقل أصيبوا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد.

وتقول السلطات إن القطار كان يقل نحو 350 راكبًا، فيما يعتقد البعض أن القطار كان أكثر ازدحامًا من المعتاد.

#WATCH : Taiwan train accident: 48 killed, at least 66 injured in deadliest rail tragedy in decades.

ووقع الحادث في اليوم الأول من مهرجان كنس القبور السنوي، وهو عطلة نهاية أسبوع طويلة تكون فيها الطرق والسكك الحديد في تايوان مزدحمة عادة.

يُعد آخر حادث خروج لقطار عن مساره في تايوان كان في عام 2018، وأسفر عن مقتل 18 شخصا، بحسب "بي بي سي".

وكان أسوأ حادث قطارات في الجزيرة قبل حادث اليوم، هو الذي وقع عام 1991، بعد اصطدام قطارين، وقتل فيه 30 راكبا وأصيب 112 آخرين.

وذكرت السلطات أن القطار كان في طريقه إلى محافظة "تايتونج" حينما خرج عن القضبان خلال مروره بنفق في محافظة "هوالين" في الساعة 9:35 صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، فالحادث وقع نتيجة سقوط شاحنة بناء كانت متوقفة على منحدر فوق مسار القطار واصطدمت به، وسرعان ما اصطدمت السيارتان رقم 2 و3 بجدران النفق ثم السيارتان رقم 4 و5، وتم الإبلاغ عن وجود جميع السيارات من رقم 4 إلى 8 داخل النفق.

وأضافت السلطات أن رجال البحث والإنقاذ مازالوا يبحثون عن ناجين، مشيرة إلى أن العربات الأخيرة كانت الأكثر تضررا.

وقال تساي دينج-هسيين مسؤول الشرطة في منطقة هوالين "كان هناك آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح وانزلقت وصولا الى خط السكك الحديد".

وأضاف "هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحاد، بحسب ما نقلته"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

Breaking:

Train derails in #Taiwan, 36 dead , many injured



The train, travelling to #taitung, came off the rails in a tunnel just north of #hualien causing some carriages to hit the wall of the tunnel#TaiwanTrainCrash



তাইওয়ানে ট্রেন দুর্ঘটনা, 36 জন নিহত, আহত বহু মানুষ pic.twitter.com/IHRSTHwSNQ