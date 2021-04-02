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بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الصومال

08:44 ص الجمعة 02 أبريل 2021
بايدن يمدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الصومال

جو بايدن

واشنطن-(أ ش أ):

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بتمديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الصومال لعام آخر على الأقل والتي وافق عليها الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب.

وقال بايدن في بيان صحفي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة: لا يزال الوضع فيما يتعلق بالصومال يشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف: لهذا السبب، أعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية في 12 أبريل 2010 ويجب استمرار سريان مفعول التدابير المعتمدة في ذلك التاريخ وفي 20 يوليو 2012 إلى ما بعد 12 أبريل 2021.

وتابع بايدن قائلا إنه بناء على ذلك، سيبقى الأمر التنفيذي السابق 13556 ساري المفعول للأشهر الـ 12 المقبلة.

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Asha
جو بايدن الصومال واشنطن العقوبات الاقتصادية
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