الصين: تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا بينها 4 بعدوى محلية

بكين-(أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات بكورونا بينها 4 بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90226 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج وصل إلى 5305 حالات غادر منها 5136 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 8 أشخاص غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85042 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض 4 منها في مقاطعة يونان و16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 295 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11480 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 205 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1036 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 11108 مرضى في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 983 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.