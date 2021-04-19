إثيوبيا تدعو مجلس الأمن لحث "مصر والسودان" على العودة لمفاوضات سد النهضة

09:40 م الإثنين 19 أبريل 2021
إثيوبيا تدعو مجلس الأمن لحث "مصر والسودان" على العودة لمفاوضات سد النهضة

سد النهضة

كتب- محمد صفوت:

دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنها وجهت رسالة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي في 16 أبريل الجاري، بأن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

وزعمت الخارجية الإثيوبية، أن مصر والسودان رفضا التفاوض، واتهمتهما بأنهما ليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع.

وخلصت الرسالة إلى أن "أي محاولة للضغط على إثيوبيا" وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي "ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث".

يشار إلى أن إثيوبيا رفضت مقترح سوداني مصري بتوسيع الوساطة في أزمة سد النهضة لتشمل الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وتستمر إثيوبيا في تعنتها بإعلانها بدء عملية الملء الثاني للسد في شهري يوليو وأغسطس المقبلين رغم عدم التوصل لاتفاق حتى الآن.

سد النهضة ثيوبيا زارة الخارجية الإثيوبية لأمم المتحدة لسودان صر

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