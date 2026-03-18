أعلنت إسرائيل أن شظايا صواريخ إيرانية تم اعتراضها تسببت خلال الأيام الأخيرة في تدمير ثلاث طائرات خاصة.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، الأربعاء، إن ثلاث طائرات خاصة كانت متوقفة في مطار بن جوريون قرب تل أبيب تعرضت لأضرار "بالغة" نتيجة إصابتها بشظايا صاروخ إيراني.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع استمرار تبادل الضربات والعمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة، ما يوسع نطاق المواجهة ويزيد من تداعياتها على البنية التحتية والمنشآت الحيوية في المنطقة.