مدبولي: غلق المولات والمحال 9 مساء بداية من 28 مارس باستثناء الخميس والجمعة

كتب : أحمد جمعة

06:06 م 18/03/2026 تعديل في 06:08 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في إطار مواجهة التحديات الحالية وضمان استدامة الموارد؛ في ظل استمرار الحرب الإيرانية وتأثير تداعياتها على العالم أجمع.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أنه في إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس أيضًا تطبيق نظام العمل من المنزل "أون لاين" يومًا أو يومين أسبوعيًا لبعض الجهات، مؤكدًا أن هذا القرار لن يشمل المرافق الحيوية التي تتطلب التواجد الكامل.

