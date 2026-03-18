تستضيف الرياض مساء اليوم، في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، اجتماعاً وزارياً تشاورياً يضم وزراء خارجية من عدد من الدول العربية والإسلامية، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

ويأتي هذا اللقاء سعياً إلى تحقيق توافق عربي وإسلامي لإدانة الهجوم الإيراني على دول الخليج، إضافة إلى بحث آليات التوصل إلى حل دبلوماسي يحد من التصعيد ويمنع تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في حال استمرار النزاع.

وبحسب المعلومات المتاحة، سيشارك في الاجتماع ممثلون عن مصر والأردن والبحرين والإمارات وقطر والكويت وسوريا بالإضافة إلى تركيا وباكستان وأذربيجان.

ونظراً لكونه اجتماعاً تشاورياً، فمن المتوقع أن يركز على تبادل وجهات النظر حول الخيارات المطروحة، سواء على صعيد المسارات الدبلوماسية أو غيرها، في ظل تأكيد دول المنطقة على حقها في الدفاع عن نفسها ولا سيما دول الخليج.

كما يُرجّح أن يتناول الاجتماع إدانة الهجوم الإيراني وتحميل طهران مسؤولية الخسائر البشرية والمادية، إلى جانب الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، والتأكيد على حق الدول في حماية أمنها.

سيتصدر ملف أمن الملاحة الدولية والممرات البحرية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب؛ أجندة النقاشات نظراً لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

وفي سياق متصل بملف الطاقة، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد اعتبر أن استهداف منشآت مرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران، والذي يُعد امتداداً لحقل الشمال في قطر، خطوة خطرة وغير مسؤولة، محذراً من أن استهداف البنية التحتية للطاقة يشكل تهديداً لأمن الطاقة العالمي والبيئة وشعوب المنطقة.

وأكد الأنصاري على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية والعمل على خفض التصعيد، في موقف يعكس المساعي لتجنب انزلاق الأوضاع إلى مرحلة يصعب احتواؤها، خصوصاً في ظل تهديدات إيرانية باستهداف منشآت الطاقة في دول الخليج عقب الهجوم على أحد حقول الغاز.