اليمن يبحث مع "الصحة العالمية" متابعة الآثار الجانبية للأدوية

08:44 م الأحد 18 أبريل 2021
اليمن يبحث مع "الصحة العالمية" متابعة الآثار الجانبية للأدوية

منظمة الصحة العالمية

عدن - (أ ش أ):

بحث المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليمنية الدكتور عبد القادر الباكري، اليوم الأحد، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي، وآلية رصد ومتابعة الآثار الجانبية للأدوية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز آليات الرصد والمتابعة لأي آثار جانبية قد تظهر جراء استخدام لقاح فيروس كورونا، المزمع استخدامه خلال حملة التحصين التي من المقرر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

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