العراق والسعودية يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
بغداد - (أ ش أ):
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين.
وقال مكتب رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الجمعة إن "صالح أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، حيث جرى خلاله تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير والأمن والاستقرار والتقدم".
وتم خلال الاتصال الهاتفي، وفقاً للبيان "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة، كما جرت الإشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة، وأهميتها في تعزيز أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين".
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