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التحالف: تدمير طائرة مسيّرة حوثية ثانية باتجاه السعودية

05:35 م الأحد 11 أبريل 2021
التحالف: تدمير طائرة مسيّرة حوثية ثانية باتجاه السعودية

طائرة مسيرة

الرياض - (د ب ا)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية ، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوب غرب المملكة بعد أن دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة كانت باتجاه خميس مشيط في نفس المنطقة.

وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الأحد إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد في مؤخراً بشكل لافت.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله كان أعلن يوم 22 آذار/مارس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن تشملا وقفا لإطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة.

طائرة مسيرة الرياض السعودية تحالف دعم الشرعية

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