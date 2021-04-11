صور- أول ظهور لملك الأردن مع أخيه الأمير حمزة منذ تفجر الخلاف بينهما

وكالات:

زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، صرح الشهيد لقراءة الفاتحة على الشهداء الأردنيين، ضمن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، يرافقه عدد من أفراد العائلة الملكية، من بينهم أخوه الأمير حمزة، وهو الظهور الأول لهما معًا منذ تفجر الخلافات بينهما.

نشرت وسائل الإعلام الحكومية، العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة الحاكمة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، من ضمنهم ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال والأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير راشد بن الحسن والأمير غازي بن محمد والأمير طلال بن محمد، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

كانت السلطات الأردنية قالت إن البلاد شهدت مؤامرة استهدفت استقرارها وأمنها، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، إضافة إلى مقربين منه، إلا أن الملكة نور والدة الأمير حمزة نفت الاتهامات الموجهة لنجلها. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذه الظروف.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن الأمير حمزة وقع رسالة تقول "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

ووجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته إنه "تم وأد الفتنة والأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي وهو التزم السير على نهج الآباء والأجداد"، مشيرا إلى أنه قرر "التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال".