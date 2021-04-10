شكري يتلقى تهنئة من وزير الخارجية التركي بمناسبة شهر رمضان

انقرة- (د ب أ):

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، تهنئة من نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن أوغلو هنّأ شكري في اتصال هاتفي.

كان وزير الخارجية التركي أعلن الشهر الماضي عن عودة الاتصالات الدبلوماسية مع مصر بدون شروط مسبقة من الجانبين، وأن هذه الاتصالات تتم "على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية".

واعقب ذلك تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على وجود تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.

غير أن شكري علق على ذلك بقوله إنه لم تكن هناك علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، مضيفا "إذا ما وجدنا هناك تغييرا في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقا للعلاقات الطبيعية".