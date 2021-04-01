اجتماع بين الدول الأعضاء في الاتفاق النووي غدا لبحث احتمالية عودة واشنطن للاتفاق
وكالات:
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقد اجتماع غدا بين الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، لمناقشة احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، والتزام كافة الأطراف به.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس إنه "سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في 2أبريل.. وسيترأس اللجنة المشتركة نيابة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل نائب الأمين العام والمدير السياسي لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا.. وسيشارك بالاجتماع ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران".
وأضاف البيان أن "المشاركين سيناقشون احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف".
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