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إفريقيا تسجل 4 ملايين و222 ألف إصابة و113 ألف حالة وفاة بـ"كورونا" حتى الآن

06:12 م الخميس 01 أبريل 2021
إفريقيا تسجل 4 ملايين و222 ألف إصابة و113 ألف حالة وفاة بـ"كورونا" حتى الآن

إفريقيا تسجل 4 ملايين و222 ألف إصابة

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و222 ألف إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد حتى الآن، و113 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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